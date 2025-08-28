Владимир Кириченко

22-летний датский теннисист Хольгер Руне (АТР, 11) не смог выйти в третий раунд Открытого чемпионата США-2025.

В матче второго круга турнира Хольгер в пяти сетах уступил 35-летнему немцу Яну-Леннарду Штруффу (АТР, 144) со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5.

Матч длился 3 часа 28 минут. За это время Руне выполнил 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из восьми заработанных. На счету Штруффа 27 эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованные брейк-поинта из девяти.

В матче за выход в 1/8 финала Штруфф встретится с 27-летним американцем Фрэнсисом Тиафо (АТР, 17).

Напомним, Карлос Алькарас без проблем вышел в третий круг US Open, отдав сопернику лишь 4 гейма.