Рыбакина квалифицировалась на Итоговый турнир-2026
Соревнования пройдут с 8 по 15 ноября
Первая ракетка мира и трёхкратная победительница турниров серии Grand Slam Елена Рыбакина из Казахстана гарантировала себе участие в Итоговом турнире-2026. Об этом сообщает пресс-служба WTA.
Соревнования пройдут в Индиан-Уэллсе (США) с 8 по 15 ноября.
В течение текущего сезона на турнирах Grand Slam Рыбакина завоевала титулы на Australian Open и US Open.
Рыбакина стала первой ракеткой мира, Свитолина – 7-й в рейтинге WTA, Костюк дебютировала в топ-10.