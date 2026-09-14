Денис Седашов

Первая ракетка мира и трёхкратная победительница турниров серии Grand Slam Елена Рыбакина из Казахстана гарантировала себе участие в Итоговом турнире-2026. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Соревнования пройдут в Индиан-Уэллсе (США) с 8 по 15 ноября.

В течение текущего сезона на турнирах Grand Slam Рыбакина завоевала титулы на Australian Open и US Open.

Рыбакина стала первой ракеткой мира, Свитолина – 7-й в рейтинге WTA, Костюк дебютировала в топ-10.