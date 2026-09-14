Рыбакина стала первой ракеткой мира, Свитолина – 7-й в рейтинге WTA, Костюк дебютировала в топ-10
Олейникова и Стародубцева установили личные рекорды
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг после завершения US Open-2026.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 7-ю позицию в рейтинге. Марта Костюк дебютировала в топ-10.
Александра Олейникова (41-е место), Дарья Снигур (42-е), Юлия Стародубцева (43-е) и Анастасия Соболева (181-е) установили личные рекорды.
Первой ракеткой мира стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая обошла нейтральную теннисистку с белорусским паспортом Арину Соболенко.
Рейтинг WTA по состоянию на 14 сентября:
1 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 9901
2 (1). Арина Соболенко – 7875
3. Джессика Пегула (США) – 7265
4. Кори Гауфф (США) – 7244
5. Мирра Андреева – 5743
6. Линда Носкова (Чехия) – 5328
7 (9). Элина Свитолина (Украина) – 4809
8 (7). Каролина Мухова (Чехия) – 4683
9 (8). Ига Швёнтек (Польша) – 4619
10. Марта Костюк (Украина) – 3980
41 (46). Александра Олейникова (Украина) – 1191
42 (45). Дарья Снигур (Украина) – 1170
43 (58). Юлия Стародубцева (Украина) – 1165
47 (51). Ангелина Калинина (Украина) – 1112
110 (113). Даяна Ястремская (Украина) – 692
126 (132). Вероника Подрез (Украина) – 586
181 (194). Анастасия Соболева (Украина) – 416
259 (246). Катарина Завацкая (Украина) – 279
355 (359). Елизавета Котляр (Украина) – 181
Напомним, Рыбакина обыграла Соболенко и стала чемпионкой US Open-2026.
Поделиться