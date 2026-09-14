Владимир Кириченко

Чемпион Roland Garros-2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата США-2026.

В решающем матче Зверев со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 обыграл американца Бена Шелтона (WTA, 9).

Встреча длилась 3 часа 36 минут. В её рамках Зверев девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. У Шелтона 10 эйсов, четыре двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из трех заработанных.

Для Зверева победа на US Open стала второй на мейджорах в карьере и в сезоне. Александр лишь второй раз в сезоне победил игрока из топ-10 мирового рейтинга.

Напомним, Рыбакина обыграла Соболенко и стала чемпионкой US Open-2026.