ATP опубликовала обновленный рейтинг. Сачко приблизился к топ-200
В топ-10 – без изменений
около 2 часов назад
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг лучших теннисистов мира.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на 14 ступеней и теперь занимает 210-е место. Олег Приходько поднялся на одну строчку (328), а Вячеслав Белинский — сразу на пять (373).
В первой десятке изменений не произошло — мировым лидером остается испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP
1. Карлос Алькарас (Испания) – 11540
2. Янник Синнер (Италия) – 10780
3. Александр Зверев (Германия) – 5930
4. Новак Джокович (Сербия) – 4830
5. Тейлор Фриц (США) – 4675
6. Бен Шелтон (США) – 4280
7. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3690
8. Алекс де Минор (Австралия) – 3545
9. Лоренцо Музетти (Италия) – 3505
10. карен хачанов (-) – 3280
…
210. Виталий Сачко (Украина, +14) – 261
328. Олег Приходько (Украина, +1) – 157
373. Вячеслав Белинский (Украина, +5) – 132
