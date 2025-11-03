Первая ракетка Украины проиграл в финале квалификации турнира во Франции
Сачко в трёх сетах уступил Табюру
29 минут назад
Фото: btu.org.ua
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 222) в финале квалификации турнира серии Challenger во французском Меце уступил Клеману Табюру (ATP, 243) 7:5, 3:6, 2:6.
За 2 с четвертью часа на корте украинец 6 раз подал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта из шести и трижды ошибся при подаче. Француз сделал 4 эйса, 4 брейка и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисистов.
Напомним, что Вадим Урсу выиграл турнир в Египте.
Поделиться