Олег Гончар

В первом круге квалификации Australian Open украинец Виталий Сачко (ATP 166) победил норвежца Виктора Дурасовича (ATP 323) со счетом 6:3, 7:6.

Матч длился 101 минуту, в течение которых Сачко подал четыре эйса против двух у соперника. При этом оба теннисиста допустили по одной двойной ошибке.

Также Сачко реализовал три из восьми брейков против двух из двух у Дурасовича.

Это был второй очный матч теннисистов и вторая победа Сачко.

Сачко сначала должен был сыграть против американца Майкла Ммо, но тот снялся с турнира.

Сачко в 2022 и 2024 годах проигрывал во втором круге квалификации Australian Open.

Напомним, ранее Дарья Снигур выиграла первый матч в квалификации Australian Open.