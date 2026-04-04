Денис Седашев

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 169) завершил выступления в одиночном разряде грунтового турнира серии АТР челленджер в Барлетте. В полуфинальном поединке первая ракетка Украины проиграл итальянцу Микеле Рибекай (350 ATP).

Встреча длилась два часа и закончилась поражением украинца в двух сетах. В течение второй партии Сачко дважды обращался за помощью к медицинскому персоналу. Сначала теннисист жаловался на проблемы со спиной, а при счете 3:4 взял повторную паузу из-за плохого самочувствия.

ATP Challenger 75. Барлетта (Италия). Полуфинал

Микеле Рибекай – Виталий Сачко – 7:5, 7:5

За выход в полуфинал турнира в Италии Виталий Сачко заработал 22 рейтинговых очка и 5 030 евро призовых.

