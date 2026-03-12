Украина объявила состав на матч против Польши в Кубке Билли Джин Кинг
Матчи состоятся 11–12 апреля в польском Гливице
Женская сборная Украины по теннису определилась с составом на матч против Польши в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Сообщает ФТУ.
В заявку украинской команды вошли Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, а также сестры Людмила и Надежда Киченок.
Матч состоится 11–12 апреля в польском городе Гливице.
Победитель противостояния получит путевку в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.
