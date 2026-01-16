Сборная Украины — среди несеяных перед жеребьёвкой квалификации Кубка Билли Джин Кинг
19 января состоится жеребьёвка квалификационного этапа
около 4 часов назад
Организаторы Кубка Билли Джин Кинг обнародовали корзины для жеребьёвки квалификационного этапа соревнований. Сообщает пресс-служба Кубка Билли Джин Кинг.
Процедура жеребьёвки квалификации сезона-2026 состоится в понедельник, 19 января.
Сборная Украины попала в число несеяных команд. В квалификации украинские теннисистки могут сыграть против любой из сеяных сборных.
Сеяные команды:
— Италия, США, Великобритания, Канада, Испания, Чехия, Польша.
Несеяные команды:
— Украина, Казахстан, Япония, Австралия, Швейцария, Бельгия, Словения.
По итогам квалификационного этапа лучшие сборные получат путёвки в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.
Людмила Киченок перед Australian Open стала вице-чемпионкой турнира в Аделаиде.
Поделиться