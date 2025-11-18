Обновленный рейтинг Кубка Билли Джин Кинг: Украина потеряла три позиции
Сине-желтые занимают восьмое место
около 2 часов назад
Опубликован обновлённый рейтинг сборных Кубка Билли Джин Кинг, сформированный после матчей плей-офф, которые прошли 14-16 ноября. В новой таблице рангов Украина опустилась с пятого на восьмое место.
Сине-жёлтых обошли: Канада, Чехия и Польша.
Напомним, что украинская команда в сентябре впервые выступила в финальной части соревнований и дошла до полуфинала.
Обновленный топ-10 рейтинга наций Кубка Билли Джин Кинг по состоянию на 17 ноября
Италия — 1435.00
США — 1246.25
Великобритания — 1215.00
Канада — 1143.75 (+2 позиции)
Испания — 1093.75 (-1)
Чехия — 1085.00 (+5)
Польша — 1042.75 (+2)
Украина — 1035.00 (-3)
Казахстан — 1022.50 (-2)
Япония — 996.25 (-2)
Стародубцева и Завацкая не смогли пробиться во второй круг турнира в Австралии.
Поделиться