Денис Седашов

Вторая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров Grand Slam Елена Рыбакина из Казахстана завершила выступления на Wimbledon-2026. В третьем круге именитая теннисистка не смогла пробиться в 1/8 финала, проиграв бельгийке Элизе Мертенс (27 WTA).

Матч длился 1 час и 38 минут и завершился в двух сетах со счетом — 6:7 (4:7), 1:6.

За время, проведенное на корте, Рыбакина дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала лишь два из десяти брейк-пойнтов. Мертенс выполнила четыре эйса, сделала десять двойных ошибок и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов.

В четвертом раунде Элизе Мертенс сыграет против чешки Мари Боузковой (22 WTA).

Костюк — о дебютном выходе в четвертый круг Wimbledon: «Самое главное — наслаждаться игрой на все 100%».