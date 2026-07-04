Костюк — о дебютном выходе в четвёртый круг Уимблдона: «Самое главное — наслаждаться игрой на все 100%»
Украинка рассказала, какая психологическая формула помогает ей побеждать
около 3 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Марта Костюк (13 WTA) прокомментировала первый в карьере выход в 1/8 финала Wimbledon. В третьем раунде украинка нанесла поражение американке Эмме Наварро (26 WTA).
В послематчевом интервью на корте Костюк призналась, что изменила подход к восприятию турниров и теперь фокусируется на получении удовольствия от игры, а не только на погоне за результатами.
Я говорила вчера с мужем и сказала ему, что очень хочу выиграть этот матч, но самое главное — я хочу наслаждаться им на все 100%. Я уже очень давно в туре. Чувствую, что упустила множество невероятных моментов, потому что была слишком сосредоточена на том, чтобы что-то выиграть, чего-то достичь. В теннисе туры никогда не заканчиваются. Я хорошо играю тут, а на следующей неделе начинается новый турнир. Это бесконечно. Я нашла для себя такую формулу: независимо от результата, самое главное — наслаждаться игрой на все 100. Я чувствую себя очень особенной, потому что я здесь.
Снигур проиграла Крюгер и завершила выступления на Wimbledon.
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