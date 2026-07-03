Денис Седашев

Украинская теннисистка Марта Костюк (13 WTA) поделилась впечатлениями от своей новой формы, в которой она выступает на Wimbledon-2026. Эксклюзивный наряд для спортсменки разработала американская компания Wilson. Слова приводит Суспільне Спорт.

Украинка отметила технологические особенности одежды и рассказала о неожиданной реакции на дизайн, в котором болельщики заметили национальные мотивы.

Она невероятно легкая, что тоже невозможно увидеть. Мне кажется, когда ты смотришь на нее, она выглядит очень объемной, но при этом она действительно очень-очень легкая. И я, конечно, очень рада. Мне кажется, и на фотографиях выглядит очень круто. Поэтому я довольна. Для меня это еще какая-то такая украинская отсылка в этом платье. Сегодня ко мне подошла женщина и говорит, что это выглядит как отсылка к Украине, какой-то украинский мотив. Я так никогда с этой стороны не смотрела, потому что для меня это как обычное кружево. Но после ее слов присмотрелась и подумала: «А и правда, что-то подобное есть» Марта Костюк

Напомним, в третьем круге травяного мейджора Марта Костюк сыграет против американки Эммы Наварро (26 WTA).

Костюк обыграла россиянку Блинкову и вышла в третий раунд Wimbledon.