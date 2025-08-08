Владимир Кириченко

В ночь с 7 на 8 августа состоялся финальный матч турнира серии Masters в Торонто, Канада.

В игре за титул нейтральный теннисист с российским паспортом Карен Хачанов (АТР, 16) встретился с седьмым номером рейтинга представителем США Беном Шелтоном.

Матч завершился победой Шелтона в трех сетах – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча длилась 2 часа 48 минут. За это время Хачанов сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Шелтона 16 подач навылет, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Таким образом Бен стал чемпионом Masters в Торонто. Американец завоевал первый титул в сезоне и третий в карьере.

Напомним, 18-летняя канадка Виктория Мбоко выиграла «тысячник» в Монреале.