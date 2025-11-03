Олег Гончар

Елена Рыбакина из Казахстана на Итоговом турнире WTA в Саудовской Аравии обыграла польку Игу Свентек со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

Матч длился 97 минут, в течение которых Рыбакина сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

Свентек шесть раз была чемпионкой ТБШ, сделала только 2 эйса, 2 двойные ошибки и один брейк из трёх возможных. После начальной части полька развалилась, не справившись с мощной игрой соперницы.

Это вторая победа Рыбакиной в группе Серены Уильямс. Для выхода в полуфинал с первого места ей нужна победа Аманды Анисимовой над Мэдисон Киз в сегодняшнем матче.

Напомним, ранее Пегула одолела Гауфф в трёхсетовом противостоянии на Итоговом турнире WTA.