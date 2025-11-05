Олег Гончар

Вторая ракетка мира Ига Швентек не вышла в плей-офф Итогового чемпионата WTA в Эр-Рияде после второго поражения подряд. Сегодня американка Аманда Анисимова обыграла полячку в группе Серены Уильямс со счетом 6:7(3), 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 35 минут.

«Честно говоря, сегодня я сделала все, что могла, так что ни о чем не жалею. Я чувствовала, что была в потоке, с позитивным настроем. Боролась и не сдавалась, но этого оказалось недостаточно, и это меня огорчает». Ига Швёнтек

Она добавила, что, возможно, найдет в этом смысл, но когда делаешь все возможное, а этого оказывается недостаточно — нужно просто улучшать свой теннис.

Полячка завершила групповой этап с двумя поражениями — ранее уступила Рыбакиной.