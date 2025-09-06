Владимир Кириченко

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (№27 ATP) и вышел в финал US Open-2025.

Он стал четвертым теннисистом в Открытой эре, который дошел до всех четырех финалов турниров Grand Slam за один сезон. Ранее это удавалось сделать Роду Лейверу (1969), Роджеру Федереру (2006, 2007, 2009) и Новаку Джоковичу (2015, 2021, 2023). Синнер стал самым молодым игроком, которому это удалось сделать.

Также он стал самым молодым теннисистом в Открытой эре, который дошел до 5 подряд финалов турниров Grand Slam. Синнер – 4-й игрок, которому это удалось. Также это делали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Напомним, в финале US Open Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.