Олег Гончар

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал поражение от Новака Джоковича (ATP 4) в полуфинале Australian Open. Напряженный матч закончился в пользу серба со счетом 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Синнер признался, что турнир имел для него особое значение, а поражение стало болезненным именно из-за большого количества не реализованных возможностей. По его словам, игра была равной, а ключевыми стали отдельные розыгрыши, особенно в пятом сете, где итальянец не смог воспользоваться брейкпойнтами. В то время как Джокович в решающие моменты выполнил несколько определяющих ударов.

У меня были возможности, особенно в пятом сете, но я не реализовал немало брейк-пойнтов. Вместо этого соперник несколько раз выполнил действительно выдающиеся удары. Казалось, что уже с первого сета мы оба держали очень высокий уровень. Матч вышел нервным, с постоянными перепадами — настоящие «американские горки», и все закончилось так, как закончилось. Он имеет 24 титула Grand Slam, и мы прекрасно знаем игру друг друга. Я не раз говорил, что здесь не чему удивляться: на мой взгляд, он является выдающимся игроком уже много лет. Янник Синнер

Синнер отметил, что прекрасно понимает стиль игры серба, как и Джокович — его собственный. В то же время он признал, что даже несмотря на меньшее количество турниров в календаре Новака, именно мейджоры остаются главным приоритетом для всех топ-игроков. Итальянец выразил надежду, что этот матч поможет ему лучше понять, над чем нужно работать дальше.

В финале Australian Open Джокович встретится с Карлосом Алькарасом.