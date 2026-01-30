Владимир Кириченко

На хардовом турнире Большого шлема Australian Open-2026 в австралийском Мельбурне завершился финальный матч в миксте, в котором австралийской паре Оливия Гадекі/Джон Пирс противостоял французский дуэт Кристина Младенович/Мануэль Гинар.

Встреча завершилась победой Гадекі и Пирса в трех сетах – 4:6, 6:3, [10:8].

Матч продолжался 1 час 34 минуты. Гадекі и Пирс шесть раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три из семи брейк-пойнтов. Младенович и Гинар сделали три эйса при четырех двойных ошибках и использовали три брейк-пойнта из шести, заработанных за матч.

Гадекі и Пирс стали первой парой за 37 лет, которая защитила титул в миксте Australian Open.

