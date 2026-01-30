Гадеки и Пирс стали первым дуэтом за последние 37 лет, который защитил титул в миксте на Australian Ope
Австралийская пара победила Младенович и Гинара
24 минуты назад
На хардовом турнире Большого шлема Australian Open-2026 в австралийском Мельбурне завершился финальный матч в миксте, в котором австралийской паре Оливия Гадекі/Джон Пирс противостоял французский дуэт Кристина Младенович/Мануэль Гинар.
Встреча завершилась победой Гадекі и Пирса в трех сетах – 4:6, 6:3, [10:8].
Матч продолжался 1 час 34 минуты. Гадекі и Пирс шесть раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три из семи брейк-пойнтов. Младенович и Гинар сделали три эйса при четырех двойных ошибках и использовали три брейк-пойнта из шести, заработанных за матч.
Гадекі и Пирс стали первой парой за 37 лет, которая защитила титул в миксте Australian Open.
Ранее определились финалистки Australian Open-2026 в женском одиночном разряде.
