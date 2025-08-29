Владимир Кириченко

Четырехкратный чемпион турниров Большого шлема, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий раунд Открытого чемпионата США-2025.

В матче второго круга действующий чемпион турнира Синнер (1) со счетом 6:3, 6:2, 6:3 обыграл австралийца Алексея Попырина (АТР, 36).

Встреча Синнера с Попыриным, который в прошлом году на US Open остановил Новака Джоковича, длилась 2 часа и 3 минуты. В ходе матча Янник сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Алексея шесть эйсов, четыре двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Синнера на US Open-2025 станет канадский теннисист Денис Шаповалов (АТР, 29).

Напомним, Карлос Алькарас без проблем вышел в третье коло US Open, отдав сопернику лишь 4 гейма.