Сіннер повернул звание первой ракетки мира.
Сачко потерял два места в рейтинговом списке
около 1 часа назад
ATP на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг. В первой десятке Янник Синнер благодаря победе на Masters в Париже обошёл Карлоса Алькараса и снова стал первым номером рейтинга.
Лучший в рейтинге теннисист из Украины Виталий Сачко потерял две позиции.
Обновлённый рейтинг ATP
1. Янник Синнер (Италия, +1) – 11500 очков
2. Карлос Алькарас (Испания, -1) – 11250
3. Александр Зверев (Германия) – 5560
4. Тейлор Фриц (США) – 4735
5. Новак Джокович (Сербия) – 4580
6. Бен Шелтон (США, +1) – 3970
7. Алекс Де Минор (Австралия, -1) – 3935
8. Феликс Оже-Альяссим (Канада, +2) – 3845
9. Лоренцо Музетти (Италия, -1) – 3685
10. Каспер Рууд (Норвегия, -1) – 3235
…
222. Виталий Сачко (Украина, -2) – 256
376. Олег Приходько (Украина, -33) – 129
378. Вячеслав Белинский (Украина, +12) – 128