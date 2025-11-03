Олег Шумейко

ATP на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг. В первой десятке Янник Синнер благодаря победе на Masters в Париже обошёл Карлоса Алькараса и снова стал первым номером рейтинга.

Лучший в рейтинге теннисист из Украины Виталий Сачко потерял две позиции.

Обновлённый рейтинг ATP

1. Янник Синнер (Италия, +1) – 11500 очков

2. Карлос Алькарас (Испания, -1) – 11250

3. Александр Зверев (Германия) – 5560

4. Тейлор Фриц (США) – 4735

5. Новак Джокович (Сербия) – 4580

6. Бен Шелтон (США, +1) – 3970

7. Алекс Де Минор (Австралия, -1) – 3935

8. Феликс Оже-Альяссим (Канада, +2) – 3845

9. Лоренцо Музетти (Италия, -1) – 3685

10. Каспер Рууд (Норвегия, -1) – 3235

…

222. Виталий Сачко (Украина, -2) – 256

376. Олег Приходько (Украина, -33) – 129

378. Вячеслав Белинский (Украина, +12) – 128