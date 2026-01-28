Четырехкратный чемпион турниров Grand Slam, вторая ракетка мира Янник Синнер пробился в полуфинал Australian Open-2026.

В четвертьфинальном матче итальянец уверенно обыграл американца Бена Шелтона (WTA 7) со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

Поединок длился 143 минуты, Синнер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 12 возможных.

Шелтон выполнил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки, однако не смог реализовать ни одного из четырех заработанных брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Синнер встретится с титулованным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Джокович вышел на эту стадию после отказа Лоренцо Музетти, который снялся с матча из-за травмы.