Синнер вышел в третий круг Australian Ope
Янник в трех сетах обыграл австралийца Дакворта
около 6 часов назад
Фото: Getty Images
Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер во втором круге Australian Open обыграл Джеймса Дакворта (ATP, 88) 6:1, 6:4, 6:2.
За почти 2 часа на корте итальянец 18 раз подал навылет, реализовал 5 брейк-поинтов из четырнадцати и дважды ошибся при подаче. Австралиец сделал 9 эйсов и 4 «двойные». Это была четвёртая встреча теннисистов — Янник победил в третий раз.
Следующим соперником Синнера станет американец Элиот Спиццирри (ATP, 85).
Напомним, что Элина Свитолина вышла в третье круг Australian Open-2026.
