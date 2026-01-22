Владимир Кириченко

На хардовом турнире Большого шлема Australian Open-2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между четвертой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Франческо Маестрелли (ATP, 141).

Встреча завершилась победой Джоковича в трех партиях – 6:3, 6:2, 6:2.

Матч длился 2 часа 16 минут. Джокович пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. Маестрелли выполнил 10 эйсов при четырех двойных ошибках и использовал один брейк-пойнт из четырех заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с победителем матча между Ботиком ван де Зандсхулпом (ATP, 75) из Нидерландов и китайцем Цзюнчен Шаном (ATP, 318).

Напомним, украинка Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Australian Open-2026.