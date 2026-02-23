Олег Шумейко

Дарья Снигур прокомментировала триумф на турнире серии Challenger в Португалии. Украинку цитирует btu.org.ua:

Прежде всего поздравляем. Что для вас значит услышать эти слова – знать, что вы чемпионка здесь?

Это очень много для меня значит, потому что я много сделала ради этого титула. Перед этим турниром у меня были очень хорошие тренировки, да и в последние месяцы тоже... Прошлый год был для меня непростым, были тяжелые периоды. Но я счастлива выиграть этот титул.

Что можете сказать о сегодняшнем матче? Это был очень хороший поединок для вас – еще одна победа в двух сетах. Что было самым важным для того, чтобы выиграть?

Трудно играть против друзей, потому что Виктория (Голубич) – моя подруга и очень хорошая теннисистка. Мы уже встречались дважды, и оба раза я проиграла. Это было непросто. Я говорила вам вчера: неважно, кто победит, потому что матч все равно будет тяжелым.

Я счастлива, потому что смогла найти что-то внутри себя – играть, бороться за каждый мяч, выходить к сетке, много играть на лету... И я рада, что выиграла.

Во время матча вы несколько раз смотрели на своего отца и показывали на голову. Что это означало? О том, что нужно быть психологически сильной?

Это означало, что я немного «теряла голову» в отдельных розыгрышах – возможно, мне нужно было сохранять спокойствие, больше концентрироваться. Да, иногда я проигрывала простые очки. Я смотрела на отца и показывала ему... ну это эмоции, так бывает. Но это мне помогало, потому что я могла что-то показать ему, и он все понимал.

У нее очень непростой стиль, верно? У нее великолепный слайс, но казалось, что вы были к этому готовы. Вы действовали очень умно с тактической точки зрения. Что можете сказать о своей тактике на матч?

Я старалась больше рисковать, потому что понимала, что она очень хорошая теннисистка. Она может выполнять много разных ударов, например, менять ритм. И я понимала: если хочу выиграть, должна идти на больший риск. Как и вчера, например.

Я старалась чаще играть по линии, создавать больше углов против её слайсов. И сейчас я рада, потому что это сработало. Не всегда, конечно, но было довольно много розыгрышей, где это приносило результат.

Мы уже дважды играли одна против другой, я вам говорила. И я понимала, что нужно немного изменить свою игру, потому что летом мы встречались в Варшаве на турнире WTA 125, и тогда я проиграла. Я поняла: если хочу победить, должна играть более рискованно.

Вы сказали несколько минут назад, что нашли что-то внутри себя. Что именно вы нашли?

Наверное, свой характер. Не знаю... Потому что это финал. Это последний матч. И если бы пришлось играть три сета, например, я была готова. Потому что... да, это финал. Я хотела выиграть. Я хотела завоевать самый большой титул в своей карьере. Да, мне нужно было что-то изменить в своей голове.

Вы ожидали таких результатов в начале сезона или это стало для вас сюрпризом?

Это сюрприз для меня, потому что когда я играла турниры, я не думала о титулах. Конечно, это удивило меня.

Имого батька теж. Я счастлива, потому что, на мой взгляд, показала потрясающую игру. Да... это действительно очень приятный сюрприз.

Когда вы выиграли, вы сделали руками сердечко. На груди у вас, конечно же, был украинский флаг, а на трибуне с флагом стояло несколько болельщиков. Вы были удивлены, увидев их? Что для вас значит поддержка болельщиков во время матча?

Я удивлена видеть здесь в Оэйраше украинцев, потому что мы не в Лиссабоне. Мы здесь... и, мне кажется, не так много украинцев увлекается теннисом. Но я увидела два украинских флага – это было приятно. А насчет сердечка – я показываю его каждый раз после своих побед на турнирах. Да, это моя традиция.

Вы всё ближе и ближе к топ-100. Если я не ошибаюсь, вы будете всего в десяти позициях от своего лучшего рейтинга и примерно в пятнадцати местах от Топ-100. Это цель для вас? Что можете сказать об этом?

Я не хочу об этом думать, потому что когда думаю, чувствую больше давления. Моя цель – сохранять спокойствие и играть турниры с такой же игрой, с таким же характером. И если я буду показывать такую игру, надеюсь, что окажусь в Топ-100.

Хочу уточнить по предыдущему вопросу. Вы играете с украинским флагом на груди, потому что хотите напоминать людям, что война всё ещё продолжается? Иногда кажется, что люди об этом забывают. Это причина, по которой вы выходите на корт с флагом?

Да, это одна из причин. И вторая причина – это моя традиция. Через два дня будет четыре года с того момента, как россия напала на мою страну, и я буду играть с этим флагом, потому что это моя поддержка.

Когда я вижу эти цвета... мне сложно об этом говорить, но я нахожу в себе больше мотивации – например, чтобы выиграть матч, выиграть турнир. Это особенное для меня – для моей семьи и для моей страны.

