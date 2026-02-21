Денис Седашов

Украинская теннисистка Дарья Снигур (133 WTA) узнала имя соперницы в финале турнира серии WTA 125, который проходит в Оэйраше (Португалия) на хардовых кортах в помещении.

В решающем матче украинка сыграет против швейцарской теннисистки Виктории Голубич (88 WTA) — бывшей 35-й ракетки мира.

В полуфинале представительница Швейцарии в трех сетах победила сербку Теодору Костович (171 WTA). Поединок длился 2 часа 12 минут и завершился со счетом 7:5, 1:6, 6:2.

Снигур вышла в финал турнира в Португалии.