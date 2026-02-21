Снигур вышла в финал турнира в Португалии
Украинка в двух сетах обыграла Сюзан Ламенс из Нидерландов
около 17 часов назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (133 WTA) вышла в финал турнира серии WTA 125, который проходит в Оэйраше (Португалия).
В полуфинальном матче украинка уверенно победила представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (109 WTA) в двух сетах, не оставив сопернице шансов на камбэк.
Эта победа стала для Снигур уже третьей в очных противостояниях с Ламенс.
WTA 125 Оэйраш. Хард (помещение). 1/2 финала
Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Дарья Снигур (Украина) – 3:6, 3:6
