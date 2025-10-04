Котляр вышла в финал квалификации турнира на Майорке
Украинка победила немку в двух сетах
около 1 часа назад
Фото: ВТУ
Украинская теннисистка Елизавета Котляр (525 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 125 на Майорке (Испания), одержав уверенную победу в первом раунде квалификации.
Котляр в двух сетах обыграла немку Тессу Йоганну Брокманн (311 WTA) — 6:3, 6:1.
Поединок длился 1 час 25 минут. Украинка сделала 1 эйс, 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.
В решающем матче за выход в основную сетку Котляр сыграет против Мины Годзич (496 WTA).
Стародубцева проиграла россиянке в квалификации престижного турнира в Китае.
Поделиться