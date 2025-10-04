Определились финалистки турнира в Пекине
Решающий матч состоится 5 октября
14 минут назад
Фото: Getty Images
Определились финалистки турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).
В полуфиналах американка Аманда Анисимова победила соотечественницу Кори Гауфф со счетом 6:1, 6:2, а чешка Линда Носкова в драматичном поединке выиграла у Джессики Пегулы – 3:6, 6:1, 6:7 (6:8).
Таким образом, за титул на «тысячнике», 5 октября, будут бороться Анисимова и Носкова.
Действующей чемпионкой турнира является Кори Гауфф.
