Надежда Киченок не смогла выйти в финал парного турнира WTA 250 в Осаке.
На её пути встали Младенович и Таунсенд
около 3 часов назад
Надежда Киченок / Фото - Facebook
Украинская теннисистка Надежда Киченок и японка Макото Ниномия проиграли в полуфинале парного турнира WTA 250 в Осаке.
Украинско-японский дуэт со счетом 5:7, 4:6 уступил Кристине Младенович из Франции и американке Тейлор Таунсенд.
Матч длился 1 час 23 минуты. За это время Киченок и Ниномия дважды подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и использовали 3 из 8 брейк-пойнтов.
Киченок и Ниномия впервые проиграли после десяти совместных побед подряд.
