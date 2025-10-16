Снігур вышла в четвертьфинал турнира в Испании
Украинка в двух сетах обыграла представительницу Германии Годзич
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Дарья Снигур (WTA, 174) во втором круге турнира серии ITF100 в Испании обыграла Мину Годзич (WTA, 484) 6:1, 6:4.
За час на корте украинка 1 раз подала навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из одиннадцати. Немка сделала 2 эйса и 5 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Снигур станет четвертая сеяная Кейтли Кеведо (WTA, 160).
Марта Костюк подвела итоги сезона.
Поделиться