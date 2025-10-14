Снігур победила на старте турнира в Испании
Украинка в двух сетах обыграла представительницу Франции
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Дарья Снигур (WTA, 174) в первом круге турнира серии ITF100 в Испании победила Наию Берекоечеу (WTA, 582) 6:3, 6:2.
За час на корте украинка трижды подала навылет и реализовала 6 брейк-поинтов из девяти. Француженка сделала 3 брейка и 9 «двойных». Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Снигур станет немка Мина Годзич (WTA, 484).
Напомним, Людмила Киченок и Эллен Перес победили вторых сеяных и вышли в четвертьфинал турнира в Нинбо.
