Олег Шумейко

Дарья Снигур (WTA, 159) во втором круге турнира серии ITF75 в ОАЭ обыграла Оливию Гадецки (WTA, 212) 6:2, 2:6, 6:2.

За 1 час 45 минут на корте украинка реализовала 6 брейк-пойнтов из пятнадцати и трижды ошиблась при подаче. Австралийка сделала 2 эйса, 4 брейка и 5 «двойных». Это была первая встреча теннисисток.

Следующей соперницей Снигур станет Виктория Грунчакова (WTA, 218).

Напомним, что Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют на выставочном турнире в Индии.