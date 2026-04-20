Снигур за 58 минут вышла в финал квалификации турнира в Мадриде
Украинка победила в двух сетах бразильянку Наухани Виторию Леме Да Силву
около 3 часов назад
Украинка Дарья Снигур (WTA 98) преодолела первый раунд отбора на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Испании. В двух сетах она победила бразильянку Науяне Виторию Леме Да Силву (WTA 684).
Матч длился 58 минут. За это время Снигур реализовала шесть брейк-поинтов и уверенно защитила свои подачи.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) – Лукреция Стефанини (Италия) – 6:0, 6:1
В финале квалификации Дарья сыграет против победительницы пары Ханне Вандевинкель (Бельгия) — Линда Фругвиртова (Чехия).
