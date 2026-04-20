Денис Седашов

Украинка Дарья Снигур (WTA 98) преодолела первый раунд отбора на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Испании. В двух сетах она победила бразильянку Науяне Виторию Леме Да Силву (WTA 684).

Матч длился 58 минут. За это время Снигур реализовала шесть брейк-поинтов и уверенно защитила свои подачи.

WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) – Лукреция Стефанини (Италия) – 6:0, 6:1

В финале квалификации Дарья сыграет против победительницы пары Ханне Вандевинкель (Бельгия) — Линда Фругвиртова (Чехия).

