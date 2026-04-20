Подрез сделала сумасшедший скачок в рейтинге WTA, Костюк поднялась на 5 позиций, Свитолина – в топ-10.
Снегур вернулась в сотню лучших
около 3 часов назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг Тура.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выхода в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте на прошлой неделе сохранила за собой 7-ю строчку в рейтинге.
Благодаря победе на турнире WTA 250 в Руане Марта Костюк поднялась на 5 позиций.
Наибольший прогресс среди украинок в первой полутысяче мирового рейтинга WTA показала 19-летняя Вероника Подрез. Она поднялась на 62 позиции и стала 147-й после выхода в финал турнира WTA 250 в Руане.
Также Дарья Снигур вернулась в первую сотню.
В первой десятке рейтинга произошли изменения – итальянка Жасмин Паолини опустилась на 9-ю позицию, потеряв одну строчку.
Рейтинг WTA по состоянию на 20 апреля:
1. Арина Соболенко – 10895;
2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8500;
3. Кори Гауфф (США) – 7279;
4. Ига Швёнтек (Польша) – 7273;
5. Джессика Пегула (США) – 6136;
6. Аманда Анисимова (США) – 5995;
7. Элина Свитолина (Украина) – 3910;
8 (9). Мирра Андреева – 3746;
9 (8). Жасмин Паолини (Италия) – 3722;
10. Виктория Мбоко (Канада) – 3531;
...
23 (28). Марта Костюк (Украина) – 1722;
49. Даяна Ястремская (Украина) – 1200;
53. Юлия Стародубцева (Украина) – 1139;
70. Александра Олийникова (Украина) – 945;
98 (101). Дарья Снигур (Украина) – 796;
110 (107). Ангелина Калинина (Украина) – 738;
147 (209). Вероника Подрез (Украина) – 511;
237 (251). Катарина Завацка (Украина) – 283;
303 (272). Анастасия Соболева (Украина) – 214.
Исторический украинский финал: Костюк обыграла Подрез в решающем матче на турнире в Руане
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05