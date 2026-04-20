Владимир Кириченко

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг Тура.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выхода в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте на прошлой неделе сохранила за собой 7-ю строчку в рейтинге.

Благодаря победе на турнире WTA 250 в Руане Марта Костюк поднялась на 5 позиций.

Наибольший прогресс среди украинок в первой полутысяче мирового рейтинга WTA показала 19-летняя Вероника Подрез. Она поднялась на 62 позиции и стала 147-й после выхода в финал турнира WTA 250 в Руане.

Также Дарья Снигур вернулась в первую сотню.

В первой десятке рейтинга произошли изменения – итальянка Жасмин Паолини опустилась на 9-ю позицию, потеряв одну строчку.

Рейтинг WTA по состоянию на 20 апреля:

1. Арина Соболенко – 10895;

2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8500;

3. Кори Гауфф (США) – 7279;

4. Ига Швёнтек (Польша) – 7273;

5. Джессика Пегула (США) – 6136;

6. Аманда Анисимова (США) – 5995;

7. Элина Свитолина (Украина) – 3910;

8 (9). Мирра Андреева – 3746;

9 (8). Жасмин Паолини (Италия) – 3722;

10. Виктория Мбоко (Канада) – 3531;

...

23 (28). Марта Костюк (Украина) – 1722;

49. Даяна Ястремская (Украина) – 1200;

53. Юлия Стародубцева (Украина) – 1139;

70. Александра Олийникова (Украина) – 945;

98 (101). Дарья Снигур (Украина) – 796;

110 (107). Ангелина Калинина (Украина) – 738;

147 (209). Вероника Подрез (Украина) – 511;

237 (251). Катарина Завацка (Украина) – 283;

303 (272). Анастасия Соболева (Украина) – 214.

