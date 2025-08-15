Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№237 WTA) сообщила, что сыграет в квалификации US Open-2025.

«Я сыграю в квалификации US Open. Спасибо всем, кто переживал и считал вместе со мной.

Калькуляторы можно пока отложить, но ненадолго».