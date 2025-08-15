Соболева выступит в квалификации US Open-2025
Основной турнир мейджора стартует 24 августа
около 2 часов назад
Анастасия Соболева / Фото - Yahoo
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№237 WTA) сообщила, что сыграет в квалификации US Open-2025.
«Я сыграю в квалификации US Open. Спасибо всем, кто переживал и считал вместе со мной.
Калькуляторы можно пока отложить, но ненадолго».
Квалификация американского мейджора стартует 18 августа. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября.
Напомним, Винус Вильямс получила уайлд-кард на US Open-2025.
