около 5 часов назад
Фото: btu.org.ua
Анастасия Соболева (WTA, 273) уступила в четвертьфинале турнира серии ITF50 в Португалии первой сеяной Тамаре Корпач (WTA, 151) 0:6, 3:6.
За час с четвертью на корте украинка реализовала 2 брейк-поинта из пяти и дважды ошиблась при подаче. Немка сделала 1 эйс, 6 брейков и 3 «двойных». Это была первая очная встреча теннисисток.
Напомним, что определены все полуфиналисты Итогового турнира ATP.
