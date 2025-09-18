Соболева победила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Болгарии
Украинка в трех сетах обыграла Лодикову
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Анастасия Соболева (WTA, 264) во втором круге турнира серии ITF50 в Болгарии обыграла Дарию Лодикову (WTA, 410) 6:3, 6:7 (6), 6:2.
За 3 часа на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 9 брейк-пойнтов из двадцати одного и 7 раз ошиблась при подаче. Соперница сделала 5 брейков и 3 «двойные». Это была пятая встреча теннисисток – Анастасия победила в четвертый раз.
В четвертьфинале соревнований Соболева встретится с Элизарой Яневой (WTA, 658).
Напомним, что сборная Украины вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.
