Денис Седашов

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (196 WTA) с успехом начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в румынском городе Тыргу-Муреш.

В матче первого круга украинка в двух сетах одолела француженку Селену Яничиевич (240 WTA). Поединок длился 1 час и 25 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Соболевой.

За время, проведенное на корте, Анастасия реализовала 6 из 12 брейк-поинтов, отдав сопернице 3 гейма на собственной подаче.

В 1/8 финала украинская теннисистка сыграет против пятой сеяной турнира — чешки Лауры Самсон.

Снигур стала тринадцатой украинкой, которая дебютировала в топ-50 рейтинга WTA.