Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский оценил шансы Новака Джоковича выиграть 25 турнир Большого шлема. Украинца цитирует btu.org.ua:

Да, я считаю, что у него есть все шансы выиграть еще один Major. Я бы сказал так: у него больше шансов, чем у Зверева. В этом году он был в четырех полуфиналах. Даже если это будет плюс год в возрасте, окей – пусть он дойдет до двух полуфиналов. Но в этих полуфиналах Синнер или Алькарас могут получить травму, или они могут не дойти до этих полуфиналов.

Думаю, что он может проявить себя где угодно. Его отличная статистика в Австралии дает многим повод задуматься, как они будут подходить к этому турниру и что будет дальше.

Мотивирует ли его долголетие других игроков? Я считаю, что это уникальная история. Это говорит о его отношении к своему организму, о том, как он заботится о себе, как через питание, диету, психологические упражнения и так далее он пытается заботиться о своем теле. Взамен оно дает ему невероятную гибкость, отличную динамичность даже в 37 лет. Вопрос в том, позволит ли ему его тело.

Я знаю, что Надаль еще хотел бы продолжать, но его колени не позволили этого сделать. Я считаю, что и Федерер хотел бы продолжать, но у него другая история. Он всегда был быстрее всех, всегда выигрывал сам, но с возрастом ему уже было труднее оставаться первым номером на корте. И невозможно взять и перестроиться на то, что ты будешь ждать ошибки от соперника, когда всю жизнь ты играл иначе.

А Джокович всю жизнь играл от обороны, он никогда не был первым номером, он выходил и говорил: «Обыграй меня. Я не ошибусь, я сделаю 2 невынужденные ошибки за матч. Если сделаешь 40 выигрышных ударов – пожалуйста. Но если сделаешь 40 выигрышных ударов и 48 ошибок – я выиграю этот матч». Поэтому психологически ему легче с этим справляться. Однако появилось молодое поколение, не то, к которому он привык, и защищаться против, условно, Коболли, это уже как-то не статусно. Мы видим, что год-два-три он находит мотивацию, подстраивается под новых игроков. Думаю, если здоровье ему позволит, у него есть шансы выиграть турнир Grand Slam.