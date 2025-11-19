«Космический уровень». Джоковича впечатлил финал Итогового турнира-2025
Серб был впечатлён уровнем игры в финале ATP-2025
около 2 часов назад
Бывший первый номер мирового рейтинга Новак Джокович поделился впечатлениями от финала Итогового турнира АТР-2025, в котором Янник Синнер (1 АТР) победил Карлоса Алькараса (2 АТР). Слова приводит Corriere Dello Sport.
Серб рассказал, что посмотрел первый сет и был поражен уровнем игры:
Посмотрел стартовую партию — она, как всегда, оказалась очень напряженной и завершилась 7:6. Интенсивность была невероятной, уровень тенниса — просто космический. Честно говоря, я редко смотрю матчи других игроков, потому что предпочел бы сам выходить против них на корт. Но за их противостоянием слежу с удовольствием — они демонстрируют исключительный уровень.
Джокович также добавил, что дуэль Синнера и Алькараса является большой ценностью для современного тенниса:
Их соперничество — это что-то очень позитивное для нашего спорта. Фантастично наблюдать, как они соревнуются друг с другом.
