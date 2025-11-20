Стародубцева и Завацкая уступили первым сеяным в четвертьфинале турнира в Сиднее
Украинки не смогли обыграть Хьюле и Мичич
около 1 часа назад
Фото: j48tennis.ne
Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая в четвертьфинале турнира серии ITF75 в австралийском Сиднее уступили первым сеяным Петре Хьюл и Елене Мичич 2:6, 3:6.
За час на корте украинские теннисистки реализовали 1 брейк-поинт из пяти и дважды ошиблись на подаче. Австралийки сделали 4 брейка и две «двойные».
