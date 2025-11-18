Стародубцева и Завацкая не смогли пробиться во второй круг турнира в Австралии
Украинки потерпели поражения в двух сетах
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Украинские теннисистки Юлия Стародубцева (115 WTA) и Катарина Завацкая (350 WTA) завершили выступление в одиночном разряде на турнире ITF W75 в Сиднее (Австралия), потерпев поражения в первом круге.
Стародубцева уступила австралийке Лизетт Кабрере (250 WTA) — 2:6, 5:7, а Завацкая проиграла Ян Я Ї (681 WTA) из Тайваня — 4:6, 5:7.
Украинки продолжат борьбу на турнире в парном разряде.
