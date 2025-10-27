Стародубцева проиграла в первом круге турнира в Китае
Украинка в двух сетах уступила местной теннисистке Ушуан
Фото: j48tennis.ne
Юлия Стародубцева (WTA, 115) в первом круге турнира серии WTA250 в Китае уступила Чжен Ушуан (WTA, 309) 3:6, 6:7 (5).
За 2 часа на корте украинка реализовала 3 брейк-пойнта из четырех и трижды ошиблась при подаче. Китайянка сделала 1 эйс и 4 брейка. Это была первая очная встреча теннисисток.
Напомним, что Вероника Подрез выиграла турнир во Франции.
