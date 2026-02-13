Стародубцева не пробилась в основную сетку WTA 1000 в Дубае
Украинка проиграла в трех сетах
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (103 WTA) завершила борьбу за выход в основную сетку хардового турнира WTA 1000 в Дубае.
В стартовом раунде квалификации украинка в трех сетах уступила представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе (72 WTA). Поединок длился 2 часа 25 минут.
Стародубцева сделала два брейка и проиграла шесть геймов на своей подаче.
WTA 1000 Дубай. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 2:6, 7:6 (7:3), 1:6
