Ястремская – автор лучшего удара июля в WTA Туре
Украинка стала победительницей в голосовании благодаря шикарному форхенду
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.net
Даяна Ястремская победила в голосовании WTA за лучший удар июля.
В Туре отметили удар украинской спортсменки в матче с Юле Нимаэр в первом круге турнира серии WTA250 в немецком Гамбурге. Ястремская, догоняя мяч, выполнила хирургически точный обводящий форхенд в линейном направлении.
Напомним, что Ястремская играет во втором круге «тысячника» в Цинциннати.
