Олег Шумейко

Даяна Ястремская победила в голосовании WTA за лучший удар июля.

В Туре отметили удар украинской спортсменки в матче с Юле Нимаэр в первом круге турнира серии WTA250 в немецком Гамбурге. Ястремская, догоняя мяч, выполнила хирургически точный обводящий форхенд в линейном направлении.

A full-stretch, no-doubt forehand laser 😮‍💨



Dayana Yastremska is your Shot of the Month winner for July!



Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/Kj1uefgxE6 — wta (@WTA) August 7, 2025

Напомним, что Ястремская играет во втором круге «тысячника» в Цинциннати.