Стародубцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира на Филиппинах
Украинка в двух сетах уступила представительнице Аргентины
около 1 часа назад
Фото: j48tennis.ne
Юлия Стародубцева (WTA, 110) во втором круге турнира серии Challenger на Филиппинах уступила третьей сеяной Солане Сьерре (WTA, 63) 4:6, 3:6.
За полтора часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из семи и дважды ошиблась при подаче. Аргентинка сделала 2 эйса, 6 брейков и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Напомним, что Элина Свитолина вышла в полуфинал Australian Open-2026.
