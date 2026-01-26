Стародубцева победила с «бубликом» на старте турнира на Филиппинах
Украинка в двух сетах обыграла Плипуек
Фото: j48tennis.net
Юлия Стародубцева (WTA, 110) в первом круге турнира серии Challenger на Филиппинах обыграла Пеангтарн Плипуек (WTA, 824) 6:0, 6:4.
За 1 час 40 минут на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из четырнадцати и дважды ошиблась при подаче. Тайка сделала 1 эйс, 2 брейка и 3 «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Стародубцевой станет победительница противостояния Джоанна Гарленд – Солана Сьерра.
Напомним, что Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open.
