Олег Шумейко

Юлия Стародубцева поделилась ожиданиями от финала турнира серии WTA500 в американском Чарльстоне. Украинку цитирует btu.org.ua.

Поздравляем с первым финалом в карьере. На корте вы выглядите очень органично, будто уже давно играете на таком уровне и в такой атмосфере. Вы давно это себе представляли?

Знаете, забавно, что вы это сказали. Мы как раз уже примерно год говорим о том, что я раскрываюсь именно на больших аренах и в больших матчах, а на маленьких турнирах иногда, наоборот, могу не показать своего максимума – и я как раз пытаюсь это исправить. Но, надеюсь, мне не придется играть слишком много маленьких турниров, понимаете? (смеется)

Но да, я чувствую, что мое место здесь, и мне комфортно играть при большой публике. Когда слышу шум трибун, это, мне кажется, вдохновляет меня и дает еще больше мотивации.

Впереди у вас еще один большой матч. Расскажите о вызове, который представляет собой игра против Джессики Пегулы.

Забавно, что совсем недавно кто-то сказал мне, что, возможно, мне стоит немного больше смотреть матчи Джессики Пегулы и попробовать играть так, как играет она. Она показывает отличный теннис, мне нравится ее стиль.

И, думаю, она настоящий боец, и этот турнир тоже это подтвердил – она прошла через много трехсетових матчей. По-моему, она вообще ни разу не выиграла в двух сетах, или, возможно, один раз? Так что я ее очень уважаю. Она многого достигла в карьере, и мне кажется, что мне просто нужно сохранять концентрацию, делать то, что я делала всю эту неделю, и постараться завтра показать свой максимум.

Илья Марченко оценил состав сборной Украины накануне матча с Польшей в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04